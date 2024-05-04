У капелюсі з пір'ям та жилетці: леді Луїза стала волонтеркою на улюбленому кінному заході Єлизавети II

20-річна дівчина, як і її покійна бабуся, має особливу слабкість до коней.

Цього року під час Віндзорської кінної виставки леді Луїза Віндзор – дочка принца Едварда та його дружини герцогині Единбурзької Софі – стала однією із волонтерів заходу. У четвертий день заходу 20-річну дівчину заскочили у спеціальній уніформі, а також на шиї у неї висів бейдж.

Леді Луїза Віндзор / Фото: Getty Images

Також можна помітити, що онука королеви Єлизавети II одягла просту сорочку болотно-зеленого відтінку, широкі штани та коричневі чоботи з китицями. Також на ній був капелюх федора з пір'ям.

Від макіяжу Луїза відмовилася, але одягла сережки у вигляді сердець, волосся зібрала в низький хвіст, а також одягла окуляри.

Леді Луїза Віндзор / Фото: Getty Images

Цей захід відвідали і батьки Луїзи, але оскільки вони були просто гостями шоу, то одяглися чепурніше. На Софі була синя сукня та замшевий жакет з поясом, а Едвард одягнув сині штани та картатий піджак.

Принц Едвард та герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Читайте також: