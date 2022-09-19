У капелюсі з широкими крисами та у перлах: Кейт, принцеса Уельська, на прощанні з королевою Єлизаветою II

19 вересня у Великій Британії прощаються з королевою Єлизаветою II, яка перебувала на троні довгих 70 років і пішла з життя на 97-му року, 8 вересня, у шотландському замку Балморал.

Попрощатися з монархинею прийшла вся її сім'я, а також високопоставлені гості з усього світу. За трансляцією служби сьогодні спостерігає весь світ.

Похорон королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Супроводжували труну Єлизавети II у Вестмінстерське Абатство її діти та онуки. Також серед тих, хто прийшов віддати шану Її Величності і супроводжувала її труну, була новоспечена принцеса Уельська Кетрін, дружина принца Вільяма.

На церемонії Кейт з'явилася разом зі своїми двома дітьми Джорджем та Шарлоттою, маленького Луї на прощання з прабабусею вирішили не брати. Прибула принцеса з дітьми та королевою Каміллою на одному автомобілі.

Кейт, принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Кейт, принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Кейт одягла на службу елегантну сукню-пальто від Alexander McQueen з лацканами та ґудзиками (у точно такій же, тільки молочного відтінку, ми її вже бачили на прийомі для лідерів G7 у Корнуоллі рік тому). Доповнили її образ капелюх з широкими крисами та вуаллю від Philip Treacy, чорні колготки та замшеві туфлі-човники від Gianvito Rossi.

Кейт, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Із прикрас Кейт віддала перевагу тому ж набору, який одягала рік тому на похорон принца Філіпа: перловому чокеру з діамантовою застібкою, виконаноному з японських перлів, і сережкам з бахрейнських перлів.

Кейт, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Кейт, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Намисто та сережки принцесса позичила з королівської колекції. Також цей чокер вона одягала на вечерю, організовану на честь 70-ї річниці весілля королеви та принца Філіпа у Віндзорському замку 2017 року.

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