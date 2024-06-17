У капелюсі з тим самим пером: принцеса Анна їхала верхи на параді на честь дня народження короля Чарльза

Урочистий парад на честь дня народження короля Чарльза ІІІ відбувся у Лондоні 15 червня. У заході брали участь понад 1400 солдатів та офіцерів у супроводі 200 коней.

Принц Вільям, принц Едвард та принцеса Анна на параді Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

73-річна сестра короля їхала верхи на коні і була одягнена у військову форму та головний убір з великим червоним пером. Нагадаємо, під час коронації Чарльза з цим самим пером відбулася конфузна ситуація, коли Анна закрила обличчя принца Гаррі червоним пером і це було знято фотографами, а після знімок розлетівся по всіх ЗМІ.

На параді королівська принцеса була одягнена у парадну форму Королівського флоту та приєдналася до інших членів королівської родини під час урочистостей. Поруч із нею їхали верхи її молодший брат принц Едвард і племінник принц Вільям. Пізніше на балконі Букінгемського палацу до Анни приєднався чоловік сер Тімоті Лоренс.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Анна не служила в армії, але є полковником Королівської кінної гвардії та 1-го драгунського полку і має низку нагород та звань, зокрема звання адмірала Королівського флоту, яке було присвоєно 2012 року, пише express.co.uk. Вона також є генералом британської армії та головним маршалом авіації Королівських ВПС.

Принцеса Анна та її чоловік Тімоті Лоренс / Фото: Getty Images

Король Чарльз III вперше цього року не їхав верхи на коні, як роком раніше, а перебував у кареті разом зі своєю дружиною королевою Каміллою.

Королева Камілла і король Чарльз III на Trooping the Color 2024 / Фото: Getty Images

Після параду всі члени сім'ї за традицією вийшли на балкон Букінгемського палацу, щоб привітати публіку та побачити приголомшливий проліт британських ВПС, яких називають "кольорові стріли".

Королівська родина на балконі Букінгемського палацу / Фото: Associated Press

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