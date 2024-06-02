У капелюсі з величезними крисами та приталеній сукні: красива королева Максима на саміті

Королева Максима знову змусила нас затамувати подих, коли вона вийшла на публіку. Дружина нідерландського монарха мала просто дивовижний вигляд і кожна деталь її образу була продумана до дрібниць і підібрана за кольором.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева одягла бежеву сукню з напівпрозорими рукавами та чорною вишивкою від бренду Maison Natan. Носила вона її в поєднанні з крислатим капелюхом від Maison Fabienne Delvigne, сумкою з текстурної шкіри від Sophie Habsburg, а також шкіряними рукавичками відтінку латте і туфлями на підборах від Gianvito Rossi.

Максима дуже любить оригінальні прикраси і до цієї сукні підібрала золотий браслет із кольоровим камінням та сережки з великими діамантами. Макіяж у неї був лаконічний.

Королева Максима / Фото: Getty Images

У такому образі Її Величність відвідала міжнародний саміт FBN NxG у Мадуродамі в Гаазі. Під час саміту FBN NxG нові покоління сімейних підприємств віком від 18 до 40 років зустрічаються, щоб обмінятися досвідом та надихнути одне одного. Королева поговорила з деякими учасниками про їхнє навчання підприємництву, соціальну відповідальність та проблеми, з якими вони стикаються у своєму сімейному бізнесі.

Днем раніше королева відкрила какож нову штаб-квартиру DSM-Firmenich, яка працюватиме у сферах охорони здоров'я, харчування, особистої гігієни та парфумерії. У білій сукні та оливковому капелюсі вона сяяла перед фотографами в місті Маастріхт.

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