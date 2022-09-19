У капелюсі з вуаллю та класичному пальті: Бріжит Макрон прибула на похорон королеви Єлизавети

Перша леді Франції та її чоловік, президент Еммануель Макрон, прибули 19 вересня до Вестмінстерського абатства, щоб відвідати похорон королеви Єлизавети II.

Королева, яка померла 8 вересня у віці 96 років, буде похована у Віндзорі поруч із її покійним чоловіком, принцом Філіпом, який помер минулого року.

Для церемонії прощання з монархинею Великої Британії перша леді Франції обрала капелюшок-таблетку з вуаллю та елегантне двобортне класичне пальто з лацканами.

Також на пані Макрон була строга сукня, шкіряні чорні рукавички та туфлі-човники на високих підборах. У руці 69-річна перша леді тримала квадратний клатч. Президент одягнув чорний костюм, білу сорочку та чорну краватку.

Бріжит та Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит та Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Труну королеви занесли до Вестмінстерського Абатства і о 13:00 розпочалася служба, яка завершиться за годину хвилиною мовчання по всій Великій Британії.

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