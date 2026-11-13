У карамельній сукні і коньячних чоботях: друга леді США продемонструвала осінній образ на памʼятній церемонії

Уша Венс і Меланія Трамп / © Associated Press

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Друга леді США Уша Венс разом із першою леді Меланією Трамп взяла участь у церемонії біля Могили Невідомого солдата з нагоди Дня ветеранів, яка відбулася на Арлінгтонському національному кладовищі в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Уша Венс і Меланія Трамп / © Associated Press

Для офіційного заходу Уша обрала елегантний осінній образ. На ній була трикотажна сукня карамельного відтінку довжини міді з довгими рукавами, круглою горловиною, приталеним верхом і розкльошеною спідницею зі складками. Талію друга леді підкреслила коричневим шкіряним ременем із великою золотою пряжкою і довгим кінцем, який звисав спереду.

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Уша Венс і Меланія Трамп / © Associated Press

Аутфіт Венс доповнила високими шкіряними чоботями коньячного відтінку на стійких підборах.

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Уша Венс і Меланія Трамп / © Associated Press

Уша зробила акуратне укладання з боковим проділом і ніжний макіяж з рожевим блиском на губах. У вухах виблискували маленькі сережки-пусети.

Уша Венс і Меланія Трамп / © Associated Press

Нагадаємо, Уша Венс також супроводжувала Меланію Трамп у поїздці до Алабами.

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