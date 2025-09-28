ТСН у соціальних мережах

Суспільство
63
1 хв

У карамельному костюмі і на шпильках: Камала Гарріс вирушила у свій книжковий тур

Політикиня займається промокампанією свої нової книжки.

Аліна Онопа
Камала Гарріс

Камала Гарріс / © Associated Press

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс у межах свого книжкового туру, присвяченого своїй новій книжці про президентську кампанію «107 днів», виступила у міській ратуші Нью-Йорка.

Камала Гарріс / © Associated Press

Камала Гарріс / © Associated Press

Перед публікою політикиня з’явилася у стильному образі. На ній був костюм карамельного відтінку, який складався з жакета на блискавці і з коміром, а також прямих штанів зі стрілками.

Камала Гарріс / © Associated Press

Камала Гарріс / © Associated Press

Аутфіт Каміла доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями на шпильках. Вона зробила укладання з локонами, макіяж із коричневим блиском на губах, прикрасила вуха лаконічними золотими сережками-кільцями, а руки — золотими браслетами і каблучками.

Камала Гарріс / © Associated Press

Камала Гарріс / © Associated Press

Камала Гарріс / © Associated Press

Камала Гарріс / © Associated Press

Нагадаємо, Камала Гарріс в образі total black з'явилася на церемонії в Капітолії.

63
