У карамельному костюмі і на шпильках: Камала Гарріс вирушила у свій книжковий тур

Камала Гарріс / © Associated Press

Реклама

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс у межах свого книжкового туру, присвяченого своїй новій книжці про президентську кампанію «107 днів», виступила у міській ратуші Нью-Йорка.

Камала Гарріс / © Associated Press

Перед публікою політикиня з’явилася у стильному образі. На ній був костюм карамельного відтінку, який складався з жакета на блискавці і з коміром, а також прямих штанів зі стрілками.

Камала Гарріс / © Associated Press

Аутфіт Каміла доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями на шпильках. Вона зробила укладання з локонами, макіяж із коричневим блиском на губах, прикрасила вуха лаконічними золотими сережками-кільцями, а руки — золотими браслетами і каблучками.

Реклама

Камала Гарріс / © Associated Press

Камала Гарріс / © Associated Press

Нагадаємо, Камала Гарріс в образі total black з'явилася на церемонії в Капітолії.