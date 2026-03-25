У карамельному костюмі і золотих сережках: Олена Зеленська на саміті у Сполучених Штатах

Перша леді України  відвідала США на запрошення своєї колеги Меланії Трамп.

Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у саміті глобальної коаліції «Виховання майбутнього разом», яку започаткувала перша леді США під час 80-ї сесії Генасамблеї ООН, щоб об’єднати країни навколо розширення можливостей дітей завдяки освіті й технологіям.

«Україні тут є чим поділитися. Не перебільшу, якщо скажу: окрім стійкості наших людей, саме цифрові системи допомагають нам вистояти», — сказала Зеленська під час свого виступу на саміті.

Перша леді розповіла про концепцію «Держава у смартфоні» — бачення, реалізоване через український державний сервіс «Дія».

«Коли мільйони українців були змушені залишити свої домівки, коли фізична інфраструктура руйнувалася, держава та її послуги залишалися з людьми у їхніх телефонах. Саме за це „Дію“ було включено до списку найкращих винаходів року за версією TIME», — зазначила Олена.

Крім того, вона згадала про платформу «Дія.Освіта», де безкоштовно можна здобути знання про цифрову грамотність, роботу з даними, онлайн-безпеку й кібергігієну.

Після саміту перша леді відвідала Національний музей історії США, де зустрілася з керівництвом Смітсонівського інституту.

Цього дня Зеленська постала у гарному образі. На ній був діловий костюм карамельного кольору, який складався з двобортного жакета і прямих штанів зі стрілками, і різнокольорова блузка.

Вбрання дружина президента доповнила туфлями-човниками в тон. У неї було акуратне укладання з локонами і боковим проділом, ніжний макіяж і золоті круглі сережки у вухах.

Нагадаємо, Олена Зеленська у темно-шоколадному жакеті і з вінтажною брошкою з’явилася на зустрічі.

