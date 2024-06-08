У карамельному топі і замшевих туфлях: Олена Зеленська відвідала медико-психологічний центр

Під час свого офіційного візиту до Франції перша леді України відвідала кілька місць.
Олена Зеленська у межах офіційної поїздки з чоловіком-президентом Володимиром Зеленським до Франції відвідала дитячий і підлітковий медико-психологічний центр Фіг'є.
Перша леді зазначила зазначила важливість французького досвіду для побудови системи психологічної підтримки українських дітей.
"На додачу до особистих викликів українські діти, так само як і дорослі, переживають зараз воєнний стрес. Тож уся наша допомога – і психологічна, і освітня, і терапевтична – має бути напоготові", – сказала Зеленська.
Там перша леді постала у топі карамельного відтінку і чорному костюмі, який складався з жакета і штанів палацо. Вбрання вона скомбінувала із замшевими коричневими гостроносими туфлями.
Свій лук Олена доповнила акуратним укладанням із боковим проділом, ніжним макіяжем і золотими сережками.
Нагадаємо, Олена Зеленська на пам'ятному заході на пляжі Омаха у Нормандії, з'явилася у блузці кольору хакі з бантом на шиї і чорному штанному костюмі.
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