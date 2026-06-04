У карамельному жакеті, джинсах і кросівках: Олена Зеленська побувала на Миколаївщині

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Реклама

Олена Зеленська відвідала дві великі прийомні родини на Миколаївщині, які мешкають у нових будинках, зведених у межах проєкту Фундації першої леді «Адреса дитинства».

Світлинами звідти вона поділилася у своєму Telegram-каналі.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Приємно бачити, як ці будинки стають домом — місцем безпеки, турботи й любові для дітей, які вже пройшли через багато випробувань.

Реклама

Щиро вдячна нашим данським партнерам за підтримку цього проєкту. Разом допомагаємо дітям знаходити найважливіше — відчуття дому та впевненість у майбутньому», — написала перша леді.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Там дружина президента постала у стильному образі кежуал. На ній був жакет карамельного відтінку з різнокольоровою хусткою-паше у нагрудній кишені, білий топ і темно-сині широкі джинси.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Аутфіт Зеленська доповнила білими кросівками. Волосся вона зібрала у низький пучок, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха золотими сережками.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у білому жакеті і зачіскою з локонами відвідала Книжковий Арсенал.

Реклама

Новини партнерів