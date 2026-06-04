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У карамельному жакеті, джинсах і кросівках: Олена Зеленська побувала на Миколаївщині
Перша леді зустрілася з двома прийомними сім’ями у Миколаївській області.
Олена Зеленська відвідала дві великі прийомні родини на Миколаївщині, які мешкають у нових будинках, зведених у межах проєкту Фундації першої леді «Адреса дитинства».
Світлинами звідти вона поділилася у своєму Telegram-каналі.
«Приємно бачити, як ці будинки стають домом — місцем безпеки, турботи й любові для дітей, які вже пройшли через багато випробувань.
Щиро вдячна нашим данським партнерам за підтримку цього проєкту. Разом допомагаємо дітям знаходити найважливіше — відчуття дому та впевненість у майбутньому», — написала перша леді.
Там дружина президента постала у стильному образі кежуал. На ній був жакет карамельного відтінку з різнокольоровою хусткою-паше у нагрудній кишені, білий топ і темно-сині широкі джинси.
Аутфіт Зеленська доповнила білими кросівками. Волосся вона зібрала у низький пучок, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха золотими сережками.
Нагадаємо, Олена Зеленська у білому жакеті і зачіскою з локонами відвідала Книжковий Арсенал.