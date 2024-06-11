У карамельному жакеті і спідниці міді: новий вихід прем’єр-міністерки Естонії

Кая Каллас приїхала до Німеччини, щоб взяти участь у конференції.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас з'явилася у Берліні на конференції з відновлення, яку проводить Німеччина задля збору підтримки для відновлення України після руйнувань, спричинених війною Росії.

На цю подію політикиня одягла жакет карамельного відтінку, білу блузку і чорну спідницю міді. Лук вона доповнила чорними шкіряними туфлями на стійких підборах і з чорними пряжками.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Каллас розпустила волосся, злегка нафарбувала вії тушшю і губи рожевою помадою, прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками, а руки – срібним годинником і делікатним ланцюжком.

Нагадаємо, Кая Каллас постала на саміті у Брюсселі у блакитній блузці і білій спідниці-олівці.

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