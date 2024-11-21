У карамельному жилеті і штанях-палацо: Олена Зеленська зі своїми колегами відвідала дитячий госпіталь

Олена Зеленська разом зі своїми колегами: першою леді Литви Діаною Наусєдєне, Сербії – Тамарою Вучич та Вірменії – Анною Акопян – відвідали ватиканський папський дитячий госпіталь Bambino Gesù. Вони поспілкувалися з працівниками і дітьми госпіталю.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Це один із найсучасніших педіатричних науково-дослідних центрів у Європі та лідер за кількістю трансплантацій будь-якого рівня складності. Надають тут допомогу і українським пацієнтам, зокрема – київської лікарні "Охматдит", – розповіла Зеленська у своїх соцмережах, де опублікувала світлини з відти.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там перша леді України постала у жилеті з накладними кишенями і штанях-палацо карамельного кольору, які поєднала з чорним жакетом. Взута вона була у гостроносі туфлі.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

В Олени було укладання з боковим проділом, ніжний макіяж, лаконічні сережки у вухах і делікатний ланцюжок із кулоном на шиї.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у сірому жакеті і з брошкою-мапою зустрілася з прем'єр-міністром Словенії.

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