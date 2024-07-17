У кардигані лимонного кольору в рубчик: яскравий образ прессекретарки Бадйена на роботі

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр з'явилася на черговому брифінгу у Вашингтоні у яскравому вбранні.

На ній був кардиган лимонного кольору в рубчик, з коміром і рукавами-кльош. Аутфіт Карін доповнила улюбленою об'ємною зачіскою з кучерями, макіяжем із персиково-димчатими тінями і рожевим блискучим манікюром.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

У вухах у неї були золоті сережки-кільця, на шиї – золотий ланцюжок із діамантом, а на руках – золотий і кольорові браслети.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр продемонструвала дивне поєднання кольорів у своєму діловому аутфіті. На ній був картатий жакет і блідо-рожева сукня на затин.

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