Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У кардигані лимонного кольору в рубчик: яскравий образ прессекретарки Бадйена на роботі

У кардигані лимонного кольору в рубчик: яскравий образ прессекретарки Бадйена на роботі

У кардигані лимонного кольору в рубчик: яскравий образ прессекретарки Бадйена на роботі

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр любить носити яскраві вбрання.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр з'явилася на черговому брифінгу у Вашингтоні у яскравому вбранні.

На ній був кардиган лимонного кольору в рубчик, з коміром і рукавами-кльош. Аутфіт Карін доповнила улюбленою об'ємною зачіскою з кучерями, макіяжем із персиково-димчатими тінями і рожевим блискучим манікюром.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

У вухах у неї були золоті сережки-кільця, на шиї – золотий ланцюжок із діамантом, а на руках – золотий і кольорові браслети.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр продемонструвала дивне поєднання кольорів у своєму діловому аутфіті. На ній був картатий жакет і блідо-рожева сукня на затин. 

Читайте також:

Байден сплутав Зеленського з Путіним

Байден сплутав Зеленського з Путіним

Повʼязані теми:

Наступна публікація