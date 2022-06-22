У кардигані та білих джинсах: принцеса Мадлен із сином відвідала відкриття парку у Швеції

Молодша дочка короля та королеви Швеції – принцеса Мадлен – приїхала із сім'єю на літні канікули додому. Живе Мадлен із чоловіком та дітьми в Лондоні, але щоліта вони повертаються до Швеції.

Учора принцеса Мадлен разом із 7-річним сином Ніколасом та чоловіком Крістофером О'Ніллом були присутні на відкритті парку в Скулебергеті. У парку відкриттів, як він називається, було багато цікавих розваг для дітей.

Принцеса Мадлен із сином Ніколасом та чоловіком Крістофером / Фото: Getty Images

40-річна принцеса була в білих широких джинсах, білому топі та короткому кардигані на ґудзиках та у короткому пальті, а взута у кросівки. У неї було красиво укладене волосся, на зап'ястях було кілька браслетів і годинник, а на обличчі сонцезахисні окуляри. Син принцеси був у блакитній сорочці у смужку та штанах.

Принцеса Мадлен із сином Ніколасом / Фото: Getty Images

А кілька днів тому принцеса Мадлен влаштувала благодійне чаювання в Королівських стайнях для дітей, які живуть із серйозними захворюваннями. Принцеса Мадлен, одягнена в рожеву сукню, повністю занурилася в подію і сяяла, коли діти каталися на конях і в каретах і мали змогу погладити тварин у цей особливий день. Її Високість поділилася фото у себе в Instagram.

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