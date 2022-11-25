У кардигані та оксамитових штанях: королева Софія побувала на церемонії

Королева Іспанії Софія була присутня днями на церемонії вручення премії BMW Painting Awards у Реал-театрі у Мадриді.

84-річна королева Софія, незважаючи на почесний вік, продовжує виконувати свої королівські обов'язки. Мати короля Іспанії Філіпа VI радо відвідує театри, виставки та інші культурні заходи.

Цими днями Софія побувала на церемонії вручення премій. Перед фотографами вона з'явилася у шовковій блузці, кардигані з вишивкою та оксамитових широких штанях, до яких підібрала чорне взуття з круглими носами. У руках королева тримала хустку відтінку бронзи.

Софія дуже любить прикраси, і цього разу на ній було багато різних. На шиї кольє з перлів, у вухах – перлинні сережки з підвісками, а на зап'ясті - безліч браслетів. Навіть французький манікюр Софія зробила та одягла кілька золотих каблучок на пальці. Словом мала гарний вигляд і була бадьорою.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Нещодавно, нагадаємо, королівська особа відвідувала Нью-Йорк, де побувала у Фонді Ангела Оренсанса. Її Величність була одягнена в красивий синій костюм з гороховим принтом, що складався з подовженої блузки і штанів-кльош і взута в чорні туфлі-човники.

Королева Софія / Фото: Getty Images

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