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У кардигані від Miu Miu: перше фото герцогині Кембриджської з трейлера різдвяного концерту

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У кардигані від Miu Miu: перше фото герцогині Кембриджської з трейлера різдвяного концерту

Герцогині Кембріджської / Getty Images

Для такого масштабного заходу герцогиня надала перевагу дуже милому образу.

Герцогиня Кембриджська стала ведучою святкового концерту у Вестмінстерському абатстві Royal Carols: Together at Christmas, який транслюватиметься напередодні Різдва (за західним обрядом – 24 грудня) на каналі ITV. Перший трейлер заходу з'явився на офіційній сторінці Вестмінстерського абатства у Twitter.

"Я така щаслива, що проведу трансляцію Together at Christmas тут, у Вестмінстерському абатстві", — повідомила Кетрін у трейлері.

Для своєї появи у відео вона обрала дуже милий червоний кашеміровий кардиган від бренду Miu Miu з білим бавовняним коміром, також його прикрашав квітковий малюнок, геометричний візерунок та великі білі ґудзики. Доповнили цей образ красива зачіска та макіяж.

Герцогині Кембріджської / © Getty Images
Герцогині Кембріджської / Getty Images

Запис концерту проводився на початку місяця. Кейт прибула у Вестмінстерське абатство у яскраво-червоній сукні-пальті від Catherine Walker з ефектним коміром-бантом та відповідними ґудзиками. Як аксесуари герцогиня обрала червоні туфлі від Gianvito Rossi і взяла в руку червоний клатч. Вона також одягла пару сережок, які підходили до її обручки з сапфіром і раніше належали прабабусі принца Вільяма.

Герцогиня Кембріджська / © Getty Images
Герцогиня Кембріджська / Getty Images

Нагадаємо, що запис концерту мав транслювати канал BBC, але після нещодавнього скандалу королівська родина надала право трансляції каналу ITV.

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