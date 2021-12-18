У кардигані від Miu Miu: перше фото герцогині Кембриджської з трейлера різдвяного концерту

Для такого масштабного заходу герцогиня надала перевагу дуже милому образу.
Герцогиня Кембриджська стала ведучою святкового концерту у Вестмінстерському абатстві Royal Carols: Together at Christmas, який транслюватиметься напередодні Різдва (за західним обрядом – 24 грудня) на каналі ITV. Перший трейлер заходу з'явився на офіційній сторінці Вестмінстерського абатства у Twitter.
"Я така щаслива, що проведу трансляцію Together at Christmas тут, у Вестмінстерському абатстві", — повідомила Кетрін у трейлері.
Join us on @ITV at 7.30pm on Christmas Eve as HRH The Duchess of Cambridge hosts carols from the Abbey— Westminster Abbey (@wabbey) December 17, 2021
'Together at Christmas' celebrates those who have gone above and beynd to support the communities in 2021, and includes music, readings and special performances pic.twitter.com/EKTnFmBkHY
Для своєї появи у відео вона обрала дуже милий червоний кашеміровий кардиган від бренду Miu Miu з білим бавовняним коміром, також його прикрашав квітковий малюнок, геометричний візерунок та великі білі ґудзики. Доповнили цей образ красива зачіска та макіяж.
Запис концерту проводився на початку місяця. Кейт прибула у Вестмінстерське абатство у яскраво-червоній сукні-пальті від Catherine Walker з ефектним коміром-бантом та відповідними ґудзиками. Як аксесуари герцогиня обрала червоні туфлі від Gianvito Rossi і взяла в руку червоний клатч. Вона також одягла пару сережок, які підходили до її обручки з сапфіром і раніше належали прабабусі принца Вільяма.
Нагадаємо, що запис концерту мав транслювати канал BBC, але після нещодавнього скандалу королівська родина надала право трансляції каналу ITV.
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