У кардигані від Miu Miu: перше фото герцогині Кембриджської з трейлера різдвяного концерту

У кардигані від Miu Miu: перше фото герцогині Кембриджської з трейлера різдвяного концерту

Для такого масштабного заходу герцогиня надала перевагу дуже милому образу.

Герцогиня Кембриджська стала ведучою святкового концерту у Вестмінстерському абатстві Royal Carols: Together at Christmas, який транслюватиметься напередодні Різдва (за західним обрядом – 24 грудня) на каналі ITV. Перший трейлер заходу з'явився на офіційній сторінці Вестмінстерського абатства у Twitter.

"Я така щаслива, що проведу трансляцію Together at Christmas тут, у Вестмінстерському абатстві", — повідомила Кетрін у трейлері.

Join us on @ITV at 7.30pm on Christmas Eve as HRH The Duchess of Cambridge hosts carols from the Abbey



'Together at Christmas' celebrates those who have gone above and beynd to support the communities in 2021, and includes music, readings and special performances pic.twitter.com/EKTnFmBkHY — Westminster Abbey (@wabbey) December 17, 2021

Для своєї появи у відео вона обрала дуже милий червоний кашеміровий кардиган від бренду Miu Miu з білим бавовняним коміром, також його прикрашав квітковий малюнок, геометричний візерунок та великі білі ґудзики. Доповнили цей образ красива зачіска та макіяж.

Герцогині Кембріджської / Getty Images

Запис концерту проводився на початку місяця. Кейт прибула у Вестмінстерське абатство у яскраво-червоній сукні-пальті від Catherine Walker з ефектним коміром-бантом та відповідними ґудзиками. Як аксесуари герцогиня обрала червоні туфлі від Gianvito Rossi і взяла в руку червоний клатч. Вона також одягла пару сережок, які підходили до її обручки з сапфіром і раніше належали прабабусі принца Вільяма.

Герцогиня Кембріджська / Getty Images

Нагадаємо, що запис концерту мав транслювати канал BBC, але після нещодавнього скандалу королівська родина надала право трансляції каналу ITV.

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