У картатих штанях і пальті верблюжого кольору: королева Летиція відвідала робочий захід

Королева Іспанії Летиція вже повернулася з чоловіком королем Філіпом VI із Греції, де вчора відбулася церемонія прощання з королем Костянтином II.

На жалобному заході Її Величність з'явилася у чорному вбранні: сукні-пальті, туфлях Prada на високих підборах та з сумкою Giorgio Armani.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

А сьогодні Летиція вже у Мадриді приїхала на зустріч до штабквартири FEDER (Іспанська федерація рідкісних захворювань).

50-річна королева мала чудовий вигляд і була в бежевому джемпері в рубчик, сірих штанях-кльошах у велику клітинку і в довгому пальті верблюжого кольору. Взута Летиція була в чорні шкіряні туфлі на підборах, а на плечі в неї висіла маленька чорна сумка.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Її Величність мала гарний денний макіяж, у вухах виблискували сережки з камінням (раніше в таких ми королеву не бачили), волосся вона розпустила і розчесала за проділом, а на вказівному пальці у Летиції виблискувала нова золота каблучка, про яку ми вже розповідали раніше.

До цього королева Летиція постійно носила іншу каблучку від бренду Karen Hallam, яку їй подарували її доньки – інфанта Софія та принцеса Леонор.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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