У картатих сорочках, гумових чоботах і з лопатами: імператорське подружжя з донькою попрацювали на ранчо

Імператорська родина збирала урожай на ранчо.
На офіційній сторінці японського агентства Імператорського дому в Instagram опублікували світлини імператорської родини.
На знімках імператор Японії Нарухіто, його дружина імператриця Масако і їхня донька – принцеса Айко – займалися збором урожаю на продуктовому ранчо у префектурі Тотіґі. Вони лопатами викопували щось із землі.
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Нарухіто і Масако були одягнені у блакитні картаті сорочки, штани, гумові чоботи і рукавиці. Свої образи вони доповнили кепкою і панамкою.
Айко обрала сорочку з квітковим принтом, чорні обтислі штани і чорні чоботи з гуми.
Нагадаємо, імператриця Масако у бірюзовому вбранні та елегантному капелюсі з чоловіком відвідала захід.
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