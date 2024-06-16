У картатих сорочках, гумових чоботах і з лопатами: імператорське подружжя з донькою попрацювали на ранчо

На офіційній сторінці японського агентства Імператорського дому в Instagram опублікували світлини імператорської родини.

На знімках імператор Японії Нарухіто, його дружина імператриця Масако і їхня донька – принцеса Айко – займалися збором урожаю на продуктовому ранчо у префектурі Тотіґі. Вони лопатами викопували щось із землі.

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Нарухіто і Масако були одягнені у блакитні картаті сорочки, штани, гумові чоботи і рукавиці. Свої образи вони доповнили кепкою і панамкою.

Айко обрала сорочку з квітковим принтом, чорні обтислі штани і чорні чоботи з гуми.

Нагадаємо, імператриця Масако у бірюзовому вбранні та елегантному капелюсі з чоловіком відвідала захід.

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