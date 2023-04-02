У картатій сорочці і штанному костюмі: новий вихід Олени Зеленської

Днями Олена Зеленська взяла участь у міжнародній конференції "United for Justice: Bucha – The Hague" ("Об’єднані заради справедливості: Буча – Гаага"), присвяченій річниці звільнення Бучі від російських окупантів. На ній обговорювали шляхи притягнення до відповідальності всіх, хто чинив звірства у Бучі та інших українських містах.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Слово "Буча" має означати не лише трагедію, а й невідворотність покарання. Це важливо не лише для постраждалих і не лише для України. Це важливо для світу. Щоб вбивства мирних людей у світі не стали нормою. Щоб жодному диктатору не спало на думку повторити десь геноцид", - сказала Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там перша леді постала у стриманому діловому образі. На ній була картата сорочка і чорний костюм, який складався з подовженого жакета і широких штанів. Вбрання вона доповнила чорними туфлями на шпильках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зробила акуратне укладання з боковим проділом і ніжний макіяж. У вухах у неї були елегантні золотисті сережки.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, на зустрічі зі спільнотою "Бізнес без бар’єрів" Олена Зеленська з'явилася у світлій сорочці і коричневому костюмі-трійці. До лацкану жакета вона прикріпила улюблену брошку у вигляді мапи України.

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