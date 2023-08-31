У картатій сорочці та дощовику: кронпринцеса Вікторія приїхала на ферму

Майбутня королева Швеції приїхала для того, щоб дізнатися про збирання водяної тростини у зв'язку з Днем Балтійського моря. Репортери, які були присутні на заході, сфотографували, як принцеса годувала худобу спеціальним кормом, приготованим із зібраної водяної тростини.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

На ферму Vallentuna 4HFarm кронпринцеса Вікторія приїхала в картатій сорочці кольору морської хвилі та штанях, а зверху одягла синій плащ-дощовик та бейсболку на голову.

Волосся Вікторії було зібрано у традиційний пучок. Вона зробила легкий денний макіяж та доповнила образ мініатюрними сережками-цвяшками та тонкою підвіскою на шиї, а також кількома каблучками на пальцях.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно принцеса Вікторія показала, як відправляла своїх двох дітей до школи. Навчання у Швеції почалося на кілька тижнів раніше, ніж в Україні.

Читайте також: