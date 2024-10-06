У картатій сорочці та рудій куртці: Джеймс Міддлтон відвідав книжкову презентацію

Брат принцеси Уельської позував із собаками-терапевтами на честь Дня собак у Челсі.
37-річний Джеймс Міддлтон відвідав книгарню Taschen у Лондоні, щоб підписати екземпляри своєї книжки "Познайомтеся з Еллою: собака, який врятував моє життя", а також зустрітися з публікою.
Поки Джеймс підписував екземпляри своєї книжки для захоплених відвідувачів, він зміг познайомитися з кількома чудовими собаками, включаючи собаку-терапевта, з яким знайшов час сфотографуватися.
Виступ Міддлтона був організований на підтримку благодійної організації Pets As Therapy, метою якої є покращення здоров'я та добробуту тисяч людей по всій Великій Британії.
Джеймс був одягнений в елегантну помаранчеву замшеву куртку, яку він доповнив картатою сорочкою на ґудзиках, сірими штанями та білими кросівками.
Нагадаємо, нещодавно Джеймс на честь річниці свого весілля з Алізе Тевене опублікував непредставлені раніше фотографії.
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