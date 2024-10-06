У картатій сорочці та рудій куртці: Джеймс Міддлтон відвідав книжкову презентацію

Брат принцеси Уельської позував із собаками-терапевтами на честь Дня собак у Челсі.

37-річний Джеймс Міддлтон відвідав книгарню Taschen у Лондоні, щоб підписати екземпляри своєї книжки "Познайомтеся з Еллою: собака, який врятував моє життя", а також зустрітися з публікою.

Поки Джеймс підписував екземпляри своєї книжки для захоплених відвідувачів, він зміг познайомитися з кількома чудовими собаками, включаючи собаку-терапевта, з яким знайшов час сфотографуватися.

Виступ Міддлтона був організований на підтримку благодійної організації Pets As Therapy, метою якої є покращення здоров'я та добробуту тисяч людей по всій Великій Британії.

Джеймс Міддлтон / Фото: Getty Images

Джеймс був одягнений в елегантну помаранчеву замшеву куртку, яку він доповнив картатою сорочкою на ґудзиках, сірими штанями та білими кросівками.

Нагадаємо, нещодавно Джеймс на честь річниці свого весілля з Алізе Тевене опублікував непредставлені раніше фотографії.

Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене / Фото: Instagram Джеймса Міддлтона

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