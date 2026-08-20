- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 96
- Час на прочитання
- 1 хв
У картатій сорочці та бейсболці: кронпринцеса Вікторія прогулялася заповідником
49-річна шведська кронпринцеса Вікторія з’явилася на заході вперше за кілька місяців літніх канікул.
Кронпринцеса відвідала Зал природи маяка Кулленс під час прогулянки природним заповідником Куллаберг у Геганасі.
Спадкоємиця шведського престолу та майбутня королева була одягнена в картату сорочку, штани, а на пояс зав’язала куртку. Вікторія одягла також бейсболку на голову, у неї на шиї був тонкий золотий ланцюжок, а у вухах мініатюрні сережки-цвяшки. На обличчі був дуже легкий макіяж, а волосся зібране в низький хвіст.
Востаннє публіці показували фотографії майбутньої королеви у липні, коли Вікторія святкувала день народження. Тоді палац опублікував портретний знімок.