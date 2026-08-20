У картатій сорочці та бейсболці: кронпринцеса Вікторія прогулялася заповідником

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

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Кронпринцеса відвідала Зал природи маяка Кулленс під час прогулянки природним заповідником Куллаберг у Геганасі.

Спадкоємиця шведського престолу та майбутня королева була одягнена в картату сорочку, штани, а на пояс зав’язала куртку. Вікторія одягла також бейсболку на голову, у неї на шиї був тонкий золотий ланцюжок, а у вухах мініатюрні сережки-цвяшки. На обличчі був дуже легкий макіяж, а волосся зібране в низький хвіст.

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Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Востаннє публіці показували фотографії майбутньої королеви у липні, коли Вікторія святкувала день народження. Тоді палац опублікував портретний знімок.

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