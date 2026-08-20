ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
1 хв

У картатій сорочці та бейсболці: кронпринцеса Вікторія прогулялася заповідником

49-річна шведська кронпринцеса Вікторія з’явилася на заході вперше за кілька місяців літніх канікул.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Кронпринцеса Вікторія

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса відвідала Зал природи маяка Кулленс під час прогулянки природним заповідником Куллаберг у Геганасі.

Спадкоємиця шведського престолу та майбутня королева була одягнена в картату сорочку, штани, а на пояс зав’язала куртку. Вікторія одягла також бейсболку на голову, у неї на шиї був тонкий золотий ланцюжок, а у вухах мініатюрні сережки-цвяшки. На обличчі був дуже легкий макіяж, а волосся зібране в низький хвіст.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Востаннє публіці показували фотографії майбутньої королеви у липні, коли Вікторія святкувала день народження. Тоді палац опублікував портретний знімок.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie