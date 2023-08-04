У картатій спідниці та спортивних окулярах: єдина дочка королеви Єлизавети II на репетиції військового параду

Принцеса є покровителькою цього заходу, тому щороку його відвідує.

Починаючи від 1950 року в Единбурзі, Шотландія, у перші три тижні серпня проводиться музично-театральний фестиваль – Королівський Единбурзький парад військових оркестрів. Шоу відбувається грандіозно та яскраво, а одну з останніх репетицій, перед офіційним відкриттям, відвідала єдина дочка королеви Єлизавети II – 72-річна принцеса Анна.

Вона спостерігала за художніми виступами міжнародних військових оркестрів на плацу, а потім познайомилася з деякими виконавцями та допоміжним персоналом, які брали участь у цьому заході.

Оскільки захід минув у Шотландії, згідно з традиціями, Анна одягла картату спідницю у складки, що нагадувала кілт. Також на дочці покійної королеви був синій жакет, туфлі на невеликих підборах та спортивні окуляри. Волосся Анна уклала у традиційну для себе зачіску, яку носить ще з молодості, на плечі у неї висіла сумка на довгому ремінці, а губи вона нафарбувала яскравою помадою.

Принцеса Ганна / Фото: Getty Images

Анна, як і її мати, любить яскраві відтінки помади. Королеву Єлизавету в різні часи також часто фотографували за тим, як вона фарбувала губи на публіці. Яскравий відтінок губ був невід'ємною частиною іміджу монархині.

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