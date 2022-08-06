У картатій спідниці та з оригінальною прикрасою: єдина дочка Єлизавети II на репетиції військового оркестру

4 серпня дочка королеви Єлизавети II, 71-річна принцеса Анна, відвідала репетицію Королівського Единбурзького параду військових оркестрів. Це музично-театральний фестиваль, який проводиться у перші три тижні серпня щорічно від 1950 року в Единбурзі, Шотландія.

Принцеса Ганна / Фото: Getty Images

Для заходу Анна одягла спідницю з традиційною шотландською кліткою та червоне вкорочене двобортне пальто з коміром-стійкою. Комір вона прикрасила золотою брошкою у вигляді переплетених джгутів, яка була прикрашена перлинами та ще кількома дорогоцінним каменями. А ось у вухах у принцеси були лаконічні сережки-гвоздики.

Принцеса Ганна / Фото: Getty Images

Також в образі дочки королеви Великої Британії були чорні зручні туфлі на низьких підборах, сумка на довгому ремінці та спортивні сонцезахисні окуляри.

Принцеса Ганна / Фото: Getty Images

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