ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
1 хв

У картатій спідниці і блузці з плетінням та бантом: Кая Каллас у гарному образі з’явилася на діловій зустрічі

Кая Каллас для своїх аутфітів зазвичай обирає класичні силуети.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кая Каллас

Кая Каллас / © Associated Press

Експрем’єр-міністерка Естонії, верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас зустрілась у штаб-квартирі ЄС у Брюсселі з міністеркою закордонних справ та досліджень Гренландії Вівіан Моцфельдт та міністром оборони Данії Троельсом Лунда Поульсеном.

Вівіан Моцфельдт, Кая Каллас і Троельс Лунда Поульсен / © Associated Press

Вівіан Моцфельдт, Кая Каллас і Троельс Лунда Поульсен / © Associated Press

Каллас з’явилася у гарному діловому образі із ноткою елегантності. На ній був темно-синій однобортний жакет і біла блузка з фактурним плетінням і коміром-стійкою з рюшею, яку вона доповнила акцентним чорним тонким бантом.

Кая Каллас / © Associated Press

Кая Каллас / © Associated Press

Верх політикиня скомбінувала з класичною картатою спідницею міді у сіро-коричневій палітрі та із замшевими темно-синіми туфлями з круглими носками і на зручних підборах.

У Каї було укладання з боковим проділом, макіяж із ніжно-рожевою помадою і лаконічні золоті сережки-кільця у вухах.

Троельс Лунда Поульсен, Кая Каллас і Вівіан Моцфельдт / © Associated Press

Троельс Лунда Поульсен, Кая Каллас і Вівіан Моцфельдт / © Associated Press

Нагадаємо, Кая Каллас у баклажанному жакеті й водолазці в рубчик прийшла на зустріч міністрів у Брюсселі.

Дата публікації
Кількість переглядів
45
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie