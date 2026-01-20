- Дата публікації
У картатій спідниці і блузці з плетінням та бантом: Кая Каллас у гарному образі з’явилася на діловій зустрічі
Кая Каллас для своїх аутфітів зазвичай обирає класичні силуети.
Експрем’єр-міністерка Естонії, верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас зустрілась у штаб-квартирі ЄС у Брюсселі з міністеркою закордонних справ та досліджень Гренландії Вівіан Моцфельдт та міністром оборони Данії Троельсом Лунда Поульсеном.
Каллас з’явилася у гарному діловому образі із ноткою елегантності. На ній був темно-синій однобортний жакет і біла блузка з фактурним плетінням і коміром-стійкою з рюшею, яку вона доповнила акцентним чорним тонким бантом.
Верх політикиня скомбінувала з класичною картатою спідницею міді у сіро-коричневій палітрі та із замшевими темно-синіми туфлями з круглими носками і на зручних підборах.
У Каї було укладання з боковим проділом, макіяж із ніжно-рожевою помадою і лаконічні золоті сережки-кільця у вухах.
