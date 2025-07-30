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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
664
Час на прочитання
1 хв

У картатій спідниці і з сумкою Dior: кохана дівчина Трампа-молодшого продемонструвала ефектний образ

Беттіна Андерсон супроводжувала свого коханого на церемонії відкриття гольф-клубу у Шотландії.

Беттіна Андерсон

Беттіна Андерсон / © Associated Press

Папараці сфотографували, як Ерік і Лара Трампи та Дональд Трамп-молодший і його дівчина Беттіна Андерсон прибули до Trump International Golf Links в Абердинширі, Шотландія. Пари виходили з гелікоптера.

Беттіна Андерсон / © Associated Press

Беттіна Андерсон / © Associated Press

Світська левиця і модель Беттіна Андерсон продемонструвала ефектний аутфіт. На ній була біла блузка і блакитна спідниця міді із білим і помаранчевим картатим принтом. На плечі вона накинула бежевий тренд.

Образ Андерсон доповнила блакиними слінгбеками на шпильках від Manolo Blahnik і великою сумкою Dior.

Родина Трампів / © Associated Press

Родина Трампів / © Associated Press

Модель зробила гарне укладання з локонами, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, прикрасила вуха сережками-цвяшками, шию — золотими ланцюжками з підвісками, а руки — золотими браслетами.

Дата публікації
Кількість переглядів
664
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