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У картатій спідниці і з сумкою Dior: кохана дівчина Трампа-молодшого продемонструвала ефектний образ
Беттіна Андерсон супроводжувала свого коханого на церемонії відкриття гольф-клубу у Шотландії.
Папараці сфотографували, як Ерік і Лара Трампи та Дональд Трамп-молодший і його дівчина Беттіна Андерсон прибули до Trump International Golf Links в Абердинширі, Шотландія. Пари виходили з гелікоптера.
Світська левиця і модель Беттіна Андерсон продемонструвала ефектний аутфіт. На ній була біла блузка і блакитна спідниця міді із білим і помаранчевим картатим принтом. На плечі вона накинула бежевий тренд.
Образ Андерсон доповнила блакиними слінгбеками на шпильках від Manolo Blahnik і великою сумкою Dior.
Модель зробила гарне укладання з локонами, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, прикрасила вуха сережками-цвяшками, шию — золотими ланцюжками з підвісками, а руки — золотими браслетами.