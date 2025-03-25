У картатій сукні з плісованою спідницею: Кая Каллас приїхала до Єгипту

Головна дипломатка ЄС у жіночному образі зустрілася з міністром закордонних справ Єгипту.

Експрем’єр-міністерка Естонії, верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас із робочим візитом приїхала до Єгипту. У палаці Тахрір у Каїрі вона зустрілася з міністром закордонних справ Єгипту Бадром Абделатті.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Там пані Кая з'явилася у чорно-білій сукні міді з плісованою спідницею і широкими рукавами три чверті, яка підкреслила її тонку талію.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Аутфіт Каллас доповнила лаконічними сережками з камінням, делікатним золотим ланцюжком на шиї, годинником, браслетом і каблучкою на руках. У неї було розпущене волосся і легкий макіяж.

Нагадаємо, Кая Каллас під час круглого столу міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі постала у світлій блузці з вирізом та блакитними і темно-синіми цятками, яку вона скомбінувала з темно-синьою спідницею-олівцем.

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