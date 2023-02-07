У картатій сукні з V-подібним вирізом: прем’єр-міністерка Естонії на діловій зустрічі

Кая Каллас приймала сьогодні, 7 лютого, колегу зі Швеції.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас зустрілася з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, який прибув до Таллінна з робочим візитом.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Каллас продемонструвала діловий аутфіт. На ній була сіра обтисла картата сукня довжини міді з V-подібним вирізом і рукавами три чверті. Талію вона підкреслила бордовим поясом.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Вбрання Кая скомбінувала з чорними лакованими туфлями, прикрашеними бордовими деталями з пряжкою з камінням.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Прем’єр-міністерка зробила скромну зачіску, закріпивши передні пасма волосся на потилиці, прикрасила вуха лаконічними сережками, шию – делікатною підвіскою з камінням на золотому ланцюжку, а руку – годинником. Ніжний макіяж завершив її лук.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Ульф Крістерссон був одягнений у чорний костюм, блакитну сорочку і бордову краватку.

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