У картатій сукні з вирізом і фіолетовому жакеті: експрем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас на діловій зустрічі

Експрем’єр-міністерка Естонії, верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки – Кая Каллас – взяла участь у діловій зустрічі, яка минула у віллі Мадама в Римі.

Політикиня з'явилася там у картатій сукні довжини міді з V-подібним вирізом, зверху якогої одягла фіолетовий приталений жакет із прихованим ґудзиком.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Образ Кая доповнила нюдовими капроновими колготами і чорними лакованими туфлями з фіолетовими стійкими підборами, замшевими вставками і пряжками з камінням.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Каллас зробила акуратне укладання, ніжний макіяж і завершила лук лаконічними сережками і кулоном на ланцюжку.

Нагадаємо, Кая Каллас у червоному жакеті і блузці з V-подібним вирізом постала на саміті.

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