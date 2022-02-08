У картатому блейзері та штанах зі стрілками: герцогиня Кембриджська зустрілася з волонтерами

У картатому блейзері та штанах зі стрілками: герцогиня Кембриджська зустрілася з волонтерами

Герцогиня Кембриджська потішила сьогодні своєю новою появою на публіці.

Дружина принца Вільяма відвідала семінар у PACT (Батьки та діти разом) у Саутварці, в Лондоні. Герцогиня Кембриджська зустрілася з волонтерами та учасниками щотижневої групи PACT Southwark MumSpace (проєкт підтримки для молодих батьків), яка надає місцевим батькам гостинний простір для обговорення актуальних питань та вирішення будь-яких проблем, з якими вони стикаються.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

На зустріч Кетрін приїхала в сірому блейзері в клітинку, під який одягла чорний топ і підібрала чорні штани зі стрілками та шкіряний пояс. У Кейт було розпущене хвилясте волосся, вона зробила легкий макіяж, одягла сережки-висячки з перлинами та тонку підвіску із сапфіровим каменем. Взута герцогиня була в замшеві туфлі на стійких підборах.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Під час кулінарного майстеркласу Кетрін охоче поспілкувалася не лише з дорослими, а й із дітьми.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Організація PACT, створена 2014 року, є проєктом соціальної підтримки під керівництвом спільноти, метою якого є створення впевненої в собі, стійкої спільноти батьків, які можуть дати своїм дітям найкращий старт у житті в будь-яких обставинах.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

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