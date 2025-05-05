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У картатому костюмі і з яскравою помадою на губах: королева Маргрете II сходила на службу
Члени данської королівської сім’ї відвідали церковну службу.
Королева Маргрете II була присутня на церковній службі, присвяченій 80-річчю звільнення Данії, у церкві Фор Фрю 4 травня 2025 року в Копенгагені.
Королева Маргрете II з’явилася на публіці в синьому картатому пальті та спідниці довжиною до колін, підібрала капелюх із цього ж комплекту, а під пальто одягла блакитний джемпер з високою горловиною. Королева була взута в чорні шкіряні туфлі, мала яскравий макіяж губ і пластинчасті сережки у вухах. До пальта Маргрете II пришпилила брошку з камінням.
«У неділю в церкві Богоматері в Копенгагені пролунали церковні дзвони на службі миру на честь 80-ї річниці визволення Данії.
Їхні Величності Король і Королева були присутні на службі разом з Її Величністю Королевою Маргрете, Її Королівською Високістю Принцесою Бенедиктою та Їхніми Королівськими Високостями Герцогом і Герцогинею Глостерськими, які представляли британську королівську родину.
На церемонії були присутні представники уряду, данського парламенту, міністерств, міністерства оборони та іноземних посольств. Службу очолив єпископ Копенгагенської єпархії Петер Сков-Якобсен, і вона включала роздуми, молитви та музику на честь визволення та жертв, яких вартувала свобода», — йдеться у повідомленні данської королівської родини.