У картатому костюмі і з яскравою помадою на губах: королева Маргрете II сходила на службу

Королева Маргрете II / © Getty Images

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Королева Маргрете II була присутня на церковній службі, присвяченій 80-річчю звільнення Данії, у церкві Фор Фрю 4 травня 2025 року в Копенгагені.

Королева Маргрете II з’явилася на публіці в синьому картатому пальті та спідниці довжиною до колін, підібрала капелюх із цього ж комплекту, а під пальто одягла блакитний джемпер з високою горловиною. Королева була взута в чорні шкіряні туфлі, мала яскравий макіяж губ і пластинчасті сережки у вухах. До пальта Маргрете II пришпилила брошку з камінням.

Королева Маргрете II / © Getty Images

«У неділю в церкві Богоматері в Копенгагені пролунали церковні дзвони на службі миру на честь 80-ї річниці визволення Данії.

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Їхні Величності Король і Королева були присутні на службі разом з Її Величністю Королевою Маргрете, Її Королівською Високістю Принцесою Бенедиктою та Їхніми Королівськими Високостями Герцогом і Герцогинею Глостерськими, які представляли британську королівську родину.

Герцогиня Глостерська / © Данська королівська родина/Instagram

На церемонії були присутні представники уряду, данського парламенту, міністерств, міністерства оборони та іноземних посольств. Службу очолив єпископ Копенгагенської єпархії Петер Сков-Якобсен, і вона включала роздуми, молитви та музику на честь визволення та жертв, яких вартувала свобода», — йдеться у повідомленні данської королівської родини.

Король Фредерік X і королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Принцеса Бенедикта / © Getty Images