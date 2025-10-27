У картатому костюмі і зеленій сукні: королева Маргрете II продемонструвала два образи в Римі

Королева Маргрете II / © Associated Press

Її Величність побувала у музеї Вівтар Миру. Екскурсію для королеви Маргрете провів професор Йеспер Майбом Мадсен, під час якої Її Величності показали, серед іншого, макет мавзолею Августа, статуї династії Юлієв-Клавдієв та вівтар світу Вівтар Миру, повідомляється на сайті данської королівської родини.

Вівтар Світу віком понад 2000 років — це «вівтар миру», який використовувався для жертвоприношень і є значним твором римського мистецтва та архітектури.

Королева приїхала до музею у темно-зеленому картатому костюмі, що складається і з короткого жакета і спідниці довжини міді, була взута в чорні туфлі на невисоких підборах і в руках тримала тростину.

Також другого дня Її Величність відвідала церемонію вручення Римської премії королеви Маргрете, приуроченої до 10-річчя премії, у Данській академії наук та мистецтв у Римі. Там вона з’явилася в максісукні з рюшами та поясом на талії та накидці до тону і взута в замшеві туфлі на підборах. Королева доповнила образ смарагдовими сережками-вісячками з камінням та підвіскою з кулоном.

