ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
1 хв

У картатому костюмі і зеленій сукні: королева Маргрете II продемонструвала два образи в Римі

Королева Данії Маргрете відвідала столицю Італії — Рим — минулими вихідними.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Маргрете II

Королева Маргрете II / © Associated Press

Її Величність побувала у музеї Вівтар Миру. Екскурсію для королеви Маргрете провів професор Йеспер Майбом Мадсен, під час якої Її Величності показали, серед іншого, макет мавзолею Августа, статуї династії Юлієв-Клавдієв та вівтар світу Вівтар Миру, повідомляється на сайті данської королівської родини.

Королева Маргрете II / © Associated Press

Королева Маргрете II / © Associated Press

Вівтар Світу віком понад 2000 років — це «вівтар миру», який використовувався для жертвоприношень і є значним твором римського мистецтва та архітектури.

Королева Маргрете II / © Associated Press

Королева Маргрете II / © Associated Press

Королева приїхала до музею у темно-зеленому картатому костюмі, що складається і з короткого жакета і спідниці довжини міді, була взута в чорні туфлі на невисоких підборах і в руках тримала тростину.

Королева Маргрете II / © Associated Press

Королева Маргрете II / © Associated Press

Також другого дня Її Величність відвідала церемонію вручення Римської премії королеви Маргрете, приуроченої до 10-річчя премії, у Данській академії наук та мистецтв у Римі. Там вона з’явилася в максісукні з рюшами та поясом на талії та накидці до тону і взута в замшеві туфлі на підборах. Королева доповнила образ смарагдовими сережками-вісячками з камінням та підвіскою з кулоном.

Королева Маргрете II / © Associated Press

Королева Маргрете II / © Associated Press

Королева Маргрете II / © Associated Press

Королева Маргрете II / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
101
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie