У картатому костюмі Prada і пітонових туфлях: красива Меланія Трамп поспілкувалася з журналістами
Перша леді США продемонструвала образ у стилі ділової елегантності.
Меланія Трамп поспілкувалася з журналістами у Великому фойє Білого дому у Вашингтоні.
До преси вона вийшла в ефектному діловому образі. На ній був сірий картатий костюм від Prada, який складався зі спідниці-олівця і двобортного жакета приталеного силуету з ґудзиками в тон.
Аутфіт Меланія доповнила чорними текстурними пітоновими гостроносими туфлями на високих шпильках і з фірмовою червоною підошвою від Christian Louboutin.
Перша леді зробила укладання з локонами і рівним проділом, макіяж смокі-айс і з ніжно-рожевим блиском на губах та молочний манікюр.
