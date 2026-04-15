У картатому костюмі Prada і пітонових туфлях: красива Меланія Трамп поспілкувалася з журналістами

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп поспілкувалася з журналістами у Великому фойє Білого дому у Вашингтоні.

Меланія Трамп / © Associated Press

До преси вона вийшла в ефектному діловому образі. На ній був сірий картатий костюм від Prada, який складався зі спідниці-олівця і двобортного жакета приталеного силуету з ґудзиками в тон.

Меланія Трамп / © Associated Press

Аутфіт Меланія доповнила чорними текстурними пітоновими гостроносими туфлями на високих шпильках і з фірмовою червоною підошвою від Christian Louboutin.

Меланія Трамп / © Associated Press

Перша леді зробила укладання з локонами і рівним проділом, макіяж смокі-айс і з ніжно-рожевим блиском на губах та молочний манікюр.

Меланія Трамп / © Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп у білій сукні з чорною аплікацією за 6654 євро з’явилася на зустрічі із королівським подружжям Нідерландів.