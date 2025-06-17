У картатому костюмі та слінгбеках: принцеса Беатріс з’явилася на королівських кінних перегонах

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images

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Пара приєдналася до короля Чарльза і королеви Камілла на улюблених кінних змаганнях монаршого подружжя.

Принцеса Беатріс обрала для виходу у світ картатий жакет з об’ємними рукавами-ліхтариками, ґудзиками і поясом на талії та спідницю від Beulah London, доповнивши лук пісочними слінгбеками на підборах від Jennifer Chamandi та пісочним капелюхом Juliette Millinery.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images

У руках принцеса тримала мініатюрну білу сумку Anya Hindmarch, волосся розпустила, зробила легкий денний макіяж та наділа золотий браслет і каблучку. Чоловік принцеси Едоардо був у чорному фраку та капелюсі-циліндрі, як і багато інших гостей перегонів цього дня.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто зараз відповідає за стиль принцеси Йоркської, та показували, який вигляд має її стилістка, з якою Беа співпрацює вже понад сім років.

Олівія Бекінгем — стилістка принцеси Беатріс / © Getty Images