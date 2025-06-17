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У картатому костюмі та слінгбеках: принцеса Беатріс з’явилася на королівських кінних перегонах
Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці приїхала на кінні перегони до Аскота.
Пара приєдналася до короля Чарльза і королеви Камілла на улюблених кінних змаганнях монаршого подружжя.
Принцеса Беатріс обрала для виходу у світ картатий жакет з об’ємними рукавами-ліхтариками, ґудзиками і поясом на талії та спідницю від Beulah London, доповнивши лук пісочними слінгбеками на підборах від Jennifer Chamandi та пісочним капелюхом Juliette Millinery.
У руках принцеса тримала мініатюрну білу сумку Anya Hindmarch, волосся розпустила, зробила легкий денний макіяж та наділа золотий браслет і каблучку. Чоловік принцеси Едоардо був у чорному фраку та капелюсі-циліндрі, як і багато інших гостей перегонів цього дня.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто зараз відповідає за стиль принцеси Йоркської, та показували, який вигляд має її стилістка, з якою Беа співпрацює вже понад сім років.