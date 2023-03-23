У картатому костюмі і червоних туфлях: прем’єр-міністерка Естонії у гарному образі приїхала на саміт

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас сьогодні, 23 березня, взяла участь у саміті ЄС, який відбувається у будівлі Європейської ради у Брюсселі. Лідери Європейського Союзу обговорюють останні події в Україні, економіку, енергетику та інші теми, зокрема міграцію.

Каллас з'явилася там у гарному діловому образі. Вона одягла картатий костюм, який складався із жакету без ґудзиків і спідниці-олівця.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Аутфіт політикиня доповнила червоним топом і червоними шкіряними туфлями на стійких підборах.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Кая розпустила волосся, зробила ніжний макіяж, вуха прикрасила лаконічними сережками, а на шиї у неї була делікатна підвіска на ланцюжку.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Кая Каллас під час коаліційних переговорів у Таллінні продемонструвала ефектний образ у фіолетовій сукні довжини міді з рукавами три чверті і ремінцем на талії.

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