У картатому костюмі і червоних туфлях: прем’єр-міністерка Естонії у гарному образі приїхала на саміт

Кая Каллас у діловому луку продемонструвала струнку фігуру.
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас сьогодні, 23 березня, взяла участь у саміті ЄС, який відбувається у будівлі Європейської ради у Брюсселі. Лідери Європейського Союзу обговорюють останні події в Україні, економіку, енергетику та інші теми, зокрема міграцію.
Каллас з'явилася там у гарному діловому образі. Вона одягла картатий костюм, який складався із жакету без ґудзиків і спідниці-олівця.
Аутфіт політикиня доповнила червоним топом і червоними шкіряними туфлями на стійких підборах.
Кая розпустила волосся, зробила ніжний макіяж, вуха прикрасила лаконічними сережками, а на шиї у неї була делікатна підвіска на ланцюжку.
Нагадаємо, Кая Каллас під час коаліційних переговорів у Таллінні продемонструвала ефектний образ у фіолетовій сукні довжини міді з рукавами три чверті і ремінцем на талії.
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