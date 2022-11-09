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У картатому костюмі і на шпильках: Камала Гарріс у діловому луку приїхала до Чикаго

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У картатому костюмі і на шпильках: Камала Гарріс у діловому луку приїхала до Чикаго

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Віцепрезидентка США у стриманому образі виступила на заході.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс взяла участь у заході для фонду Перемоги жителів Азіатсько-Тихоокеанських островів у комедійному клубі Second City у Чикаго. Політикиня також виступила під час мітингу в XS Tennis and Education Foundation у Чикаго.

Камала Гарріс / © Associated Press
Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Одягнена Гарріс була у діловий сірий картатий штанний костюм і чорний топ. Вбрання вона доповнила чорними шкіряними туфлями на шпильках.

Камала Гарріс / © Associated Press
Камала Гарріс / Фото: Associated Press
Камала Гарріс / © Associated Press
Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Шию вона прикрасила чорним намистом, а руки – золотим браслетом і каблучкою із сапфіром. Камала зробила акуратне укладання і макіяж із шоколадним відтінком блиску на губах.

Камала Гарріс / © Associated Press
Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на одному з інтерв'ю Гарріс з'явилася у штанному костюмі баклажанового кольору, який складався з подовженого жакету, шовкового топу в тон і штанів кльош у поєднанні з чорними шкіряними туфлями-човниками на підборах.

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Дата публікації
Перегляди
62
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