У картатому костюмі та на підборах: як стильна принцеса Маргарет із племінниками до Балморалу приїжджала

Це фото ми знайшли у королівських архівах далекого 1955 року.
Тоді напередодні п'ятого дня народження принцеса Анна зі своїм старшим братом принцом Чарльзом та їхньою тіткою принцесою Маргарет – сестрою їхньої матері королеви Єлизавети II вирушила на каныкули до Балморала.
Вони залишали того дня королівську яхту "Британія" в Абердині, Шотландія, вирушаючи на традиційний літній відпочинок у Балморал – улюблену шотландську резиденцію британських монархів.
25-річна принцеса Анна була одягнена в картатий жакет і спідницю довжини міді, взута в туфлі на підборах, у руках несла сумку, а на голові у неї був обідок. Принцеса Анна була в пальті, білих шкарпетках і туфлях, біляве кучеряве волосся дівчинки розвивалося, а її брат принц Чарльз був у піджаку, коротких шортах і з краваткою.
Цього року Чарльз вже в особі монарха другий рік поспіль збирає родину в Балморалі, приєднаються до нього і принц та принцеса Уельські з дітьми. А ось Меган та Гаррі, схоже, запрошення так і не отримали.
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