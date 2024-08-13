У картатому костюмі та на підборах: як стильна принцеса Маргарет із племінниками до Балморалу приїжджала

Це фото ми знайшли у королівських архівах далекого 1955 року.

Тоді напередодні п'ятого дня народження принцеса Анна зі своїм старшим братом принцом Чарльзом та їхньою тіткою принцесою Маргарет – сестрою їхньої матері королеви Єлизавети II вирушила на каныкули до Балморала.

Вони залишали того дня королівську яхту "Британія" в Абердині, Шотландія, вирушаючи на традиційний літній відпочинок у Балморал – улюблену шотландську резиденцію британських монархів.

25-річна принцеса Анна була одягнена в картатий жакет і спідницю довжини міді, взута в туфлі на підборах, у руках несла сумку, а на голові у неї був обідок. Принцеса Анна була в пальті, білих шкарпетках і туфлях, біляве кучеряве волосся дівчинки розвивалося, а її брат принц Чарльз був у піджаку, коротких шортах і з краваткою.

Принцеса Маргарет з племінниками принцесою Анною та принцом Чарльзом / Фото: Associated Press

Цього року Чарльз вже в особі монарха другий рік поспіль збирає родину в Балморалі, приєднаються до нього і принц та принцеса Уельські з дітьми. А ось Меган та Гаррі, схоже, запрошення так і не отримали.

Замок Балморал у Шотландії / Фото: Getty Images

Читайте також: