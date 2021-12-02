У картатому костюмі та старому пальті: стильний вихід королеви Летиції

Іспанська королева Летиція відвідала відкриття Real Monasterio De Las Descalzas Reales у Мадриді сьогодні.

Цього четверга вранці королева головувала на відкритті для публіки колекцій монастиря Descalzas Reales, що у віданні Національної спадщини.

Королева Летиція / Getty Images

На публіці Летиція з'явилася в сірому двобортному піджаку і штанах від Hugo Boss, які вперше одягала в січні 2020 року на захід Червоного Хреста. Королева одягла під жакет тілесний джемпер з V-подібним вирізом, а зверху накинула пальто верблюжого кольору Caramelo з колекції 2020 року.

Королева Летиція була в масці, з улюбленою каблучкою на пальці та маленьких сережках-кільцях. А її образ мав стильний вигляд і гармоніював із коричневими черевиками зі шкіри на високих підборах.

Королева Летиція / Getty Images

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