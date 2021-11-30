У картатому костюмі-трійці і з вишневим манікюром: діловий образ Олени Зеленської

Перша леді України вдало поєднала у своєму аутфіті кольорову гаму.

Днями Олена Зеленська відкрила Тиждень інклюзивності та різноманіття. У заході також взяли участь представники спільноти "Бізнес без бар’єрів", яку перша леді започаткувала рік тому. Нині до неї входить понад 20 провідних міжнародних та українських компаній.

Учасники заходу поділилися останніми досягненнями у впровадженні найкращих практик безбар'єрності у своїх компаніях.

В Instagram дружина президента виклала світлини.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

"Кожен з нас бачив ці таблички в маркетах: «Вас обслуговує касир із порушеннями слуху». Та багато хто їх навіть не помічає – адже порозумітися виходить без зайвих слів, достатньо усмішки. Коли вперше такі таблички й працівники почали з’являтися, подумала: як це круто, коли таких людей беруть на роботу, де вони на своєму місці, відкриті світові, а світ відкритий їм. І які молодці роботодавці, що втілюють це", - написала Олена.

Там пані Зеленська з'явилася у білій сорочці і сіро-бежевому картатому костюмі-трійці, який складався із приталеного жакету, жилетки і широких штанів. Вбрання вона доповнила бежевими човниками.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Олені зробили акуратне укладання і ніжний макіяж. На шиї зверху сорочки висів невеликий кулон на ланцюжку. Манікюр вишневого кольору завершив діловий аутфіт першої леді.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, на пам'ятній церемонії у День пам’яті жертв голодоморів Олена постала в образі total black. На ній був стильний кейп та поясом на талії, а також сукня довжини міді. Вбрання вона доповнила чорними чоботами на підборах.

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