У картатому костюмі з рожевою помадою на губах: королева Маргрете II побувала у школі

Вчора королева побувала на відкритті нової школи Prins Henriks Skole у Фредеріксборзі. Там було представлено погруддя її покійного чоловіка принца Генріка, який помер 2018 року. Автор скульптури - художник і скульптор Ганс Паулі Олсен.

Королеву Маргрете вітали учні з прапорами, коли вона приїхала на захід.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Одягнена колишня королева Данії була в картатий блакитний подовжений жакет і спідницю, під жакетом у неї була водолазка, зверху вона одягла шубу, а взута була в туфлі на невисоких підборах. Також у руках у Маргрете була тростина та чорна сумка.

Образ Маргрете II доповнила картатим капелюхом, яскраво-рожевою помадою на губах і лаконічними сережками у вухах.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Маргрете II, яка зреклася престолу, є брошка, як у 8-річної принцеси Шарлотти Уельської.

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