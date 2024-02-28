У картатому напівпальті і сукні кольору кемел: прем’єр-міністерка Естонії зустрілася з Макроном

Кая Каллас приїхала до Парижа у стильному аутфіті.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас відвідала Париж, де взяла участь у зустрічі європейських лідерів, на якій обговорили підтримку України.

Біля Єлисейського палацу її зустрів президент Франції Еммануель Макрон.

Каллас мала чудовий вигляд. На ній було чорно-біле картате напівпальто на затин із таким самим поясом та сукня міді кольору кемел.

Кая Каллас і Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Аутфіт прем'єрка доповнила нюдовими капроновими колготами і світло-бежевими туфлями з чорним мисом і стійкими підборами.

Кая Каллас і Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Кая зробила акуратне укладання, макіяж із рожевою помадою, вуха вона прикрасила лаконічними сережками з камінням, а шию – делікатним ланцюжком із підвіскою-камінчиком.

Нагадаємо, на зустрічі європейських лідерів була також прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, яка постала у блузці бананового кольору з V-подібним вирізом.

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