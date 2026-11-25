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У картатому пальті за 3490 доларів і пітонових лубутенах: Меланія Трамп на церемонії помилування індички у Білому домі
Перша леді США продемонструвала стильний осінній образ у трендовій колірній гамі.
Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп взяли участь у традиційній церемонії помилування індичок напередодні Дня подяки, який цьогоріч американці святкуватимуть 26 листопада.
Захід відбувся на новому вертолітному майданчику на Південній галявині Білого дому у Вашингтоні. Президентське подружжя позувало фотографам поряд із білосніжним індиком на ім’я Freedom («Свобода»).
Цьогоріч Дональд Трамп помилував двох індиків — Freedom і Feathers («Пір’я»). Їх виростило подружжя фермерів Скотт і Беккі Райтселл у штаті Західна Вірджинія. Імена птахам обрали американці шляхом онлайн-голосування. Так само громадяни вирішили, хто з індиків стане головним героєм церемонії у Білому домі. Переміг Freedom.
Обом птахам по чотири місяці. Напередодні церемонії вони навіть ночували в розкішному готелі Willard InterContinental у Вашингтоні. Решту свого життя помилувані індики проведуть у Техаському університеті A&M, де для них спеціально облаштували приміщення з клімат-контролем і виходом на свіже повітря.
Для такої події Меланія Трамп обрала елегантний осінній аутфіт. На ній було довге двобортне вовняне пальто від Max Mara вартістю 3490 доларів. Воно мало широкі лацкани, кишені з клапанами, чорні ґудзики і картатий принт «Принц Уельський», у якому поєдналися молочний, чорний, карамельний і бордовий кольори.
Під пальто перша леді одягла водолазну кольору марсала. Аутфіт вона доповнила темно-коричневими шкіряними рукавичками й ефектними бордовими туфлями-човниками від Christian Louboutin з пітоновою фактурою, гострими носками і високими шпильками.
Меланія зробила укладання з локонами, макіяж з ніжно-рожевим блиском на губах, а очі сховала за великими сонцезахисними чорними окулярами.
Дональд Трамп був одягнений у чорне пальто, темно-синій костюм, білу сорочку і світло-жовту краватку в діагональну смужку. Президент ніжно тримав дружину за руку.
Нагадаємо, традиція щорічної презентації індички до Дня подяки бере свій початок 1947 року, за президентства Гаррі Трумена. А офіційне щорічне помилування птахів започаткував 1989 року президент Джордж Буш-старший.