Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп взяли участь у традиційній церемонії помилування індичок напередодні Дня подяки, який цьогоріч американці святкуватимуть 26 листопада.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Захід відбувся на новому вертолітному майданчику на Південній галявині Білого дому у Вашингтоні. Президентське подружжя позувало фотографам поряд із білосніжним індиком на ім’я Freedom («Свобода»).

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Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Цьогоріч Дональд Трамп помилував двох індиків — Freedom і Feathers («Пір’я»). Їх виростило подружжя фермерів Скотт і Беккі Райтселл у штаті Західна Вірджинія. Імена птахам обрали американці шляхом онлайн-голосування. Так само громадяни вирішили, хто з індиків стане головним героєм церемонії у Білому домі. Переміг Freedom.

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Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Обом птахам по чотири місяці. Напередодні церемонії вони навіть ночували в розкішному готелі Willard InterContinental у Вашингтоні. Решту свого життя помилувані індики проведуть у Техаському університеті A&M, де для них спеціально облаштували приміщення з клімат-контролем і виходом на свіже повітря.

Індик Freedom / © Associated Press

Для такої події Меланія Трамп обрала елегантний осінній аутфіт. На ній було довге двобортне вовняне пальто від Max Mara вартістю 3490 доларів. Воно мало широкі лацкани, кишені з клапанами, чорні ґудзики і картатий принт «Принц Уельський», у якому поєдналися молочний, чорний, карамельний і бордовий кольори.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Під пальто перша леді одягла водолазну кольору марсала. Аутфіт вона доповнила темно-коричневими шкіряними рукавичками й ефектними бордовими туфлями-човниками від Christian Louboutin з пітоновою фактурою, гострими носками і високими шпильками.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Меланія зробила укладання з локонами, макіяж з ніжно-рожевим блиском на губах, а очі сховала за великими сонцезахисними чорними окулярами.

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Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд Трамп був одягнений у чорне пальто, темно-синій костюм, білу сорочку і світло-жовту краватку в діагональну смужку. Президент ніжно тримав дружину за руку.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Нагадаємо, традиція щорічної презентації індички до Дня подяки бере свій початок 1947 року, за президентства Гаррі Трумена. А офіційне щорічне помилування птахів започаткував 1989 року президент Джордж Буш-старший.

Церемонія помилування індичок / © Associated Press

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