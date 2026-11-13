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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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27
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У картатому пальті і замшевих туфлях на шпильках: новий вихід Меланії Трамп

Перша леді США відвідала пам’ятний захід у Вірджинії.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Меланія Трамп

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп разом із другою леді Ушею Венс взяла участь у церемонії біля Могили Невідомого солдата з нагоди Дня ветеранів, яка відбулася на Арлінгтонському національному кладовищі в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Уша Венс і Меланія Трамп / © Associated Press

Уша Венс і Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія постала там у темно-синьому картатому двобортному пальті довжини за коліна зі злегка розкльошеним низом і з таким самим поясом, зав’язаним на талії.

Уша Венс і Меланія Трамп / © Associated Press

Уша Венс і Меланія Трамп / © Associated Press

Аутфіт пані Трамп доповнила темно-синіми замшевими туфлями-човниками на високих шпильках, які гармонійно поєднувалися з верхнім одягом.

Меланія зробила своє фірмове укладання з локонами, які спадали на плечі. На обличчі у неї був макіяж смокі-айс, а губи вона нафарбувала рожевою помадою з глянцевим фінішем. У вухах першої леді виблискували діамантові сережки-пусети.

Уша Венс і Меланія Трамп / © Associated Press

Уша Венс і Меланія Трамп / © Associated Press

Поруч із Меланією була Уша Венс, яка для церемонії обрала карамельну сукню міді і високі шкіряні чоботи коньячного відтінку.

Уша Венс і Меланія Трамп / © Associated Press

Уша Венс і Меланія Трамп / © Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп у куртці кольору хакі і замшевих чоботях на підборах вирушила до Алабами.

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