Меланія Трамп / © Associated Press

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Меланія Трамп взяла участь у традиційній церемонії прибуття офіційної різдвяної ялинки Білого дому, яка відбулася на Північній дорозі резиденції у Вашингтоні.

Цьогоріч для прикрашання Білого дому обрали білу ялицю, вирощену на фермі Silent Night Evergreens у штаті Вісконсин. Дерево привезли до президентської резиденції на зеленому возі з червоними колесами і бантами, запряженому кіньми.

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Меланія Трамп / © Associated Press

Доставив його Чак Дженсен — ветеран армії США з десятирічним стажем служби та професійний водій FedEx Freight. Ялинка прикрашатиме Блакитну кімнату Білого дому під час різдвяних свят.

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Меланія Трамп / © Associated Press

Висота ялинки — 18 футів (приблизно 5,5 метра). Її виростила родина Чепменів, яка вже вчетверте отримала честь постачати різдвяну ялинку до Білого дому. Раніше дерева з їхньої ферми прикрашали резиденцію у 1998, 2003 та 2017 роках.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Для такої події Меланія обрала елегантне двобортне приталене пальто Gabriela Hearst у велику клітинку, з відкладним коміром і накладними клапанами для кишень. Пальто мало розкльошений донизу силует, а талію перша леді підкреслила поясом із тієї самої тканини, який зав’язала на бант.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Аутфіт Меланія гармонійно доповнила бордовими гостроносими туфлями-човниками зі зміїним принтом від Manolo Blahnik на високих шпильках.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Волосся вона уклала у гарну зачіску з локонами і зробила макіяж смокі-айс і з насиченою рожевою помадою. Нігті першої леді прикрашав світлий манікюр.

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Меланія Трамп / © Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп у картатому пальті і замшевих туфлях на шпильках взяла участь у церемонії біля Могили Невідомого солдата з нагоди Дня ветеранів.

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