У картатому пальті та нових перлинних сережках: принцеса Кейт з'явилася на публіці

Принцеса Уельська вчора відвідала відділення матері та дитини "Action For Children" у в'язниці та виправній установі для неповнолітніх правопорушників HMP Styal недалеко від Вілмслоу.

Кейт приїжджала, щоб оглянути відділення матері та дитини, наголосивши на гострій необхідності підтримки міцних стосунків з дитиною навіть у найважчих і складних ситуаціях.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Одна з благодійних організацій принцеси Кейт, Action for Children, управляє підрозділами у трьох різних в'язницях Великої Британії і незабаром відкриється четверта. Ці відділення матері та дитини надають спеціальне місце для молодих і майбутніх матерів, які відбувають тюремне ув'язнення або перебувають під слідством, заявив офіс Кейт у Кенсінгтонському палаці. Ув'язнені живуть в окремій зоні в'язниці та отримують допомогу у догляді за своїми дітьми від навченого тюремного персоналу, а також від фахівців із раннього та сімейного догляду.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Принцеса Кейт була у вовняному двобортному пальті в клітинку Blaze Milano і взута в чоботи Gianvito Rossi на підборах. Вона розпустила волосся, зробила денний макіяж і одягла сережки з перлами із 18-каратного жовтого золота від Katherine James.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями стало відомо, що принцеса Кейт та принц Вільям не відвідають церемонію BAFTA, яка відбудеться 16 лютого.

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