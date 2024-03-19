У картатому пальті та улюблених сережках: принцеса Анна на чемпіонаті з регбі

Королівську принцесу Анну поки що жодні скандали не спіткали, тому вона продовжує виконувати свої королівські обов'язки.

Сестра короля Чарльза була присутня на матчі чемпіонату шести націй Гіннесса з регбі між Ірландією та Шотландією на стадіоні "Авіва" у Дубліні.

Приїхала 73-річна Анна в темному картатому пальті та чорному светрі з високою горловиною, а на комірі у Її Високості була прикріплена велика брошка. Принцеса була із традиційною зачіскою, а на її обличчі був легкий макіяж. Образ доповнювали золоті та улюблені нею сережки-цвяшки, які принцеса Анна часто носить.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Зовсім нещодавно сестра монарха відвідувала Челтнемський кінний фестиваль і одного дня з'явилася там у червоному пальті, яке вперше одягла 27 років тому. Анна не з тих, хто любить тішити публіку модними експериментами, але здивувати іноді може.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

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