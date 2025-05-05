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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У картатому пальті та в обідку: герцогиня Софі з’явилася на святковому параді з сім’єю

Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард приєдналися до короля Чарльза та королеви Камілли на військовому параді сьогодні в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Софі

Герцогиня Софі / © Associated Press

60-річна Софі обрала ніжний образ для виходу на публіку. Вона була в картатому пальті від Suzannah London, з глибоким вирізом на декольте та накладними кишенями. До пальта герцогиня підібрала обідок, перлинні сережки, круглу підвіску на золотому ланцюжку на шию, в руках тримала клатч зі шкіри крокодила, а в неї на зап’ястях було кілька тонких золотих браслетів.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Associated Press

Герцогиня Единбурзька Софі / © Associated Press

Взута герцогиня Единбурзька була взута в нюдові туфлі зі шкіри на підборах, а волосся зібрала в низький пучок і зробила легкий денний макіяж.

Герцогиня Единбурзька Софі і принц Едвард позаду неї / © Associated Press

Герцогиня Единбурзька Софі і принц Едвард позаду неї / © Associated Press

Її чоловік герцог Единбурзький Едвард був одягнений в армійську форму №2 шотландського гвардійського полку. Нагадаємо, король Чарльз III з’явився на параді на честь 80-ї річниці від дня закінчення Другої світової війни у військовій формі свого діда — короля Георга VI.

Герцогиня Единбурзька Софі з принцесою Шарлоттою / © Associated Press

Герцогиня Единбурзька Софі з принцесою Шарлоттою / © Associated Press

Також ми показували, який образ для появи на публіці обрала принцеса Кейт.

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