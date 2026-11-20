Принц Карл Філіп та принцеса Софія

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На фото принцеса Софія та принц Карл Філіп позують біля погруддя поета Густава Фредінга у його меморіальній садибі Альстерс у Вермланді.

«Сьогодні розпочинається дводенна поїздка по графству Вермланд. Традиція, яку ми дуже цінуємо! Протягом дня повідомлятимемо тут новини 🤍», — йдеться у підписі до знімків.

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Принц Карл Філіп та принцеса Софія

Для першого виходу принцеса Софія обрала затишний та стильний осінній образ з акцентом на контраст фактур та кольорів. На ній було двобортне вовняне пальто прямого крою довжиною до колін сірого кольору у велику графітово-синю і теракотово-помаранчеву клітинку з класичними лацканами, темно-сірий трикотажний светр з високим коміром і широкі довгі штани-палацо кремового кольору.

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Софія розпустила довге каштанове волосся, уклавши його м'якими об'ємними хвилями на прямий проділ, а її макіяж був виконаний у природних теплих тонах.

Принц Карл Філіп та принцеса Софія

А принц Карл Філіп обрав класичне двобортне вовняне пальто насиченого темно-синього кольору, сорочку та краватку у діагональну біло-блакитну смужку, а також прямі костюмні штани темно-синього кольору зі стрілками. Взутий був у чорні шкіряні туфлі-оксфорди.

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