- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 99
- Час на прочитання
- 1 хв
У картатому пальті та з гарними локонами: принцеса Софія вирушила з чоловіком у поїздку
Шведські принц та принцеса вирушають у поїздку, про що повідомили на своїй сторінці в Instagram.
На фото принцеса Софія та принц Карл Філіп позують біля погруддя поета Густава Фредінга у його меморіальній садибі Альстерс у Вермланді.
«Сьогодні розпочинається дводенна поїздка по графству Вермланд. Традиція, яку ми дуже цінуємо! Протягом дня повідомлятимемо тут новини 🤍», — йдеться у підписі до знімків.
Для першого виходу принцеса Софія обрала затишний та стильний осінній образ з акцентом на контраст фактур та кольорів. На ній було двобортне вовняне пальто прямого крою довжиною до колін сірого кольору у велику графітово-синю і теракотово-помаранчеву клітинку з класичними лацканами, темно-сірий трикотажний светр з високим коміром і широкі довгі штани-палацо кремового кольору.
Софія розпустила довге каштанове волосся, уклавши його м'якими об'ємними хвилями на прямий проділ, а її макіяж був виконаний у природних теплих тонах.
А принц Карл Філіп обрав класичне двобортне вовняне пальто насиченого темно-синього кольору, сорочку та краватку у діагональну біло-блакитну смужку, а також прямі костюмні штани темно-синього кольору зі стрілками. Взутий був у чорні шкіряні туфлі-оксфорди.