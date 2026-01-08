ТСН у соціальних мережах

Суспільство
128
1 хв

У картатому пальті та з яскравим шарфом: леді Амелія Віндзор сходила на прогулянку з собакою

Леді Амелія Віндзор вже повернулася до Лондона з відпустки, яку провела у Швейцарії та вирушила на прогулянку із собакою.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леді Амелія Віндзор

Леді Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Британська аристократка провела зимові канікули на відомому популярному швейцарському гірськолижному курорті Клостерс, який так люблять члени королівської родини.

Тепер дівчина повернулася до Лондона і поділилася в Instagram історіях своїм зимовим луком, який обрала для прогулянки з собакою. Амелія одягла картате бежево-чорне пальто довжини міді у поєднанні з синіми прямими джинсами, бежевими черевиками та різнобарвним довгим шарфом на шиї. Леді Амелія тримала білого пса на повідку і усміхалася, позуючи на фоні стіни.

Леді Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Леді Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Напередодні нового року повідомлялося, що леді Амелія заручена із забудовником Оллі Льюїсом, але офіційно інформацію про свої заручини вона поки що так і не підтвердила.

