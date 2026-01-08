- Дата публікації
У картатому пальті та з яскравим шарфом: леді Амелія Віндзор сходила на прогулянку з собакою
Леді Амелія Віндзор вже повернулася до Лондона з відпустки, яку провела у Швейцарії та вирушила на прогулянку із собакою.
Британська аристократка провела зимові канікули на відомому популярному швейцарському гірськолижному курорті Клостерс, який так люблять члени королівської родини.
Тепер дівчина повернулася до Лондона і поділилася в Instagram історіях своїм зимовим луком, який обрала для прогулянки з собакою. Амелія одягла картате бежево-чорне пальто довжини міді у поєднанні з синіми прямими джинсами, бежевими черевиками та різнобарвним довгим шарфом на шиї. Леді Амелія тримала білого пса на повідку і усміхалася, позуючи на фоні стіни.
Напередодні нового року повідомлялося, що леді Амелія заручена із забудовником Оллі Льюїсом, але офіційно інформацію про свої заручини вона поки що так і не підтвердила.