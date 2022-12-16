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У картатому пальті та з красивими кучерями: принцеса Беатріс на різдвяному заході

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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У картатому пальті та з красивими кучерями: принцеса Беатріс на різдвяному заході

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Associated Press

Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці відвідали концерт "Королівські гімни: разом на Різдво" у Вестмінстерському абатстві.

Принцеса Уельська вже другий рік поспіль організовує цей захід. Цього року на ньому згадували і королеву Єлизавету II, яка пішла з життя у вересні 2022-го.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / © Associated Press
Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Associated Press

Різдвяний концерт відвідали практично всі старші члени родини, за винятком, мабуть, принца Ендрю та його ексдружини Сари Йоркської, а також Меган і Гаррі, що очевидно. Минулого року всі ці люди також не були запрошені.

А ось дочки принца Ендрю – старша Беатріс та молодша Євгенія зі своїми чоловіками – відвідали концерт.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / © Associated Press
Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Associated Press

Беатріс одягла світле картате пальто з поясом на талії від Temperley London, яке поєднувала із замшевими високими чоботями та іменним клатчем зі шкіри крокодила. Принцеса мала гарне укладання локонами, вечірній макіяж, який підкреслював виразні очі Беа, а у вухах у неї виблискували сережки-люстри.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / © Associated Press
Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Associated Press

Її чоловік Едоардо також мав елегантний вигляд.  Він одягнув синій костюм, білу сорочку та краватку і чорне пальто. Пара йшла, тримаючись за руки, до абатства, коли їх сфотографували папараці.

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Дата публікації
Перегляди
770
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